Beypazarı'nda 'Cepte Anons' Uygulaması Başladı

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Beypazarı Belediyesi, belediyenin duyurularının vatandaşlara anlık olarak iletilebilmesi amacıyla "Cepte Anons" uygulamasına dahil olduklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, modern ve yenilikçi belediyecilik anlayışıyla ilçedeki anons ve duyuruların dijital ortama taşındığı belirtildi.

Uygulamayla, vefat ve kayıp duyuruları, meteorolojik uyarılar, su ve elektrik kesintileri ile ilçedeki etkinlikler ve hizmetlere yönelik duyurular vatandaşlara akıllı telefonlarına ücretsiz olarak indirdikleri mobil uygulama üzerinden anlık olarak ulaştırılacak.