Beypazarı\'nda İnşaatta Kaza: Usta Düşerek Ağır Yaralandı

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde inşaatın 4'üncü katından düşen duvar ustası Sezgin Kaya (45) ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Oğuzkent Mahallesi'ndeki apartman inşaatında meydana geldi. Duvar ustası Sezgin Kaya, 4'üncü katta duvar ördüğü sırada dengesini kaybedip düştü. Binanın zeminine düşen Kaya ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaya, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. İnşaatın müteahhidi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.