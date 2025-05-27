Beypazarı'nda Orman Alanlarına Giriş Yasağı

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda orman alanlarına girişler yasaklandı.

İlçede Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, yaptığı toplantı sonrası, 10 Haziran-30 Eylül 2025 tarihleri arasında, Beypazarı'nda bulunan ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu.

Kararın orman yangınlarının önlenmesi için alındığı kaydedildi.

Beypazarı Devlet Hastanesine yeni hekim atamaları yapıldı

AK Parti İlçe Başkanı Halil Etil, Beypazarı Devlet Hastanesine hasta yoğunluğu nedeniyle yeni hekim atamaları yapıldığını belirtti.

Devlet hastanesinin günlük 1500-2000 hastaya poliklinik hizmeti verdiğine işaret eden Etil, "Birçok branşlarda cerrahi operasyonlar (ameliyatlar) yapılıyor. Hastaneye, deri ve zührevi hastalıkları uzmanı, göz hastalıkları uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, diş hekimi, pratisyen ???????hekim olmak üzere toplam 10 hekim ataması yapıldı. Bazı branşlarda ikişer hekim oldu. Hayırlı osun." ifadelerini kullandı.