Beypazarı'nda Orman Yangınlarıyla Mücadele

Beypazarı Kaymakamlığı, orman yangınlarının önlenmesi ve orman yangınları ile etkin mücadele kapsamında resmi kurumların teyakkuzda olduğunu ve faaliyetlerin aralıksız sürdüğünü bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, orman yangınları ile etkin mücadele için ilçedeki tüm resmi kurumların görevi başında olduğu ve hazırda bekletildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu anlamda, Orman İşletme Müdürlüğü şeflikleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ormanlık alanlarda düzenli olarak dron çekimleri ile çevre fotoğraflaması ve denetimler yapılıyor. 26 Temmuz 2025 ile 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olan mangal ve ateşli piknik yasağına aykırı durumlar tespit ediliyor. Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından, Tekke Dağı Tabiat Parkı, Kelebek Vadisi Tabiat Parkı çevresinde devriyeler da artırılmış olup, piknik için gelen ziyaretçiler yasak konusunda bilgilendirilerek konu ile ilgili farkındalık oluşturulmaktadır."

İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri tarafından ilçe merkezinde belirli noktalarda düzenli olarak gözlem yapıldığı da vurgulanan açıklamada, riskli görülen durumlar tespit edilerek müdahalede bulunulduğu kaydedildi.