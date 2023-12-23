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Beypazarı'nda Şefkat Eli Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Beypazarı'nda Şefkat Eli Projesi Devam Ediyor

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi kişilerin gereksinimlerini karşılamak için Şefkat Eli projesini sürdürüyor. Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, projenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ve ekiplerin ev temizliği gibi hizmetler sunduğunu belirtti.

Beypazarı\'nda Şefkat Eli Projesi Devam Ediyor
23.12.2023 - 14:27,
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Beypazarı ilçesinde "Şefkat Eli" projesi uygulanmaya devam ediliyor.

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında ihtiyaç sahibi kişilerin gereksinimlerini karşılıyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların yanında olmayı sürdürdüklerini belirterek, "Bu uygulamadan son derece memnun kaldık. Gayet güzel yürütülüyor. Ekiplerimiz, gittikleri evlerde vatandaşın evinin temizliğini köşe bucak yapıyorlar. Camlarını siliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beypazarı'nda Şefkat Eli Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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