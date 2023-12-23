15:00 • •
14:31 • •
14:00 • •
Beypazarı ilçesinde "Şefkat Eli" projesi uygulanmaya devam ediliyor.
Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında ihtiyaç sahibi kişilerin gereksinimlerini karşılıyor.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların yanında olmayı sürdürdüklerini belirterek, "Bu uygulamadan son derece memnun kaldık. Gayet güzel yürütülüyor. Ekiplerimiz, gittikleri evlerde vatandaşın evinin temizliğini köşe bucak yapıyorlar. Camlarını siliyorlar." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Şefkat Eli Projesi Devam Ediyor - Son Dakika