Beypazarı\'nda Tiftik Alımı Başladı

Beypazarı ilçesinde 281 Sayılı Tiftik ve Yapağı Tanzim Satış Kooperatifinin tiftik alımı başladı.

Kooperatifin müdürü Şükrü Kalkan, kooperatif olarak alımların başlatıldığını belirtti.

Pazartesi ve salı günleri Beypazarı'nda alımların sürdüğünü dile getiren Kalkan, "Üyelerimizin bulunduğu Bolu'nun Seben ilçesinde 2 gün alımda bulunduk. Bugün de Güdül ilçesinde alım yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kalkan, geçen yıla göre daha iyi bir fiyat açıklanmasını beklediklerini de kaydetti.???????