Beypazarı\'nda Yağmur Duası

Beypazarı ilçesinde bazı mahallelerde yağmur duası yapıldı.

Bölgenin nisan-mayıs ayları içinde yeteri kadar yağmur almaması dolayısıyla Kös Mahallesi ve Mikail Mahallesi'nde vatandaşlar yağmur yağması için dua etti.

Mikail Mahalle Muhtarı Sabri Tanrıkulu, köylüler olarak köy meydanında bir araya gelerek, din görevlileri eşliğinde yağmur duasında bulunduklarını söyledi.

Tanrıkulu, kılınan öğle namazı ve yağmur duasının ardından halka etli pilav ve ayran ikramı yaptıklarını kaydetti.