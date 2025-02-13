Beypazarı'nda Yeni Eğitim Kursları - Son Dakika
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Beypazarı'nda Yeni Eğitim Kursları

Beypazarı Halk Eğitimi Merkezi, usta öğretici oryantasyon ve avcı eğitimi kursu açıyor.

13.02.2025 20:47
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Beypazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, usta öğretici oryantasyon ve avcı eğitimi kursu açacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, açılacak kurslara başvuruların, E-Devlet üzerinden yapıldığı hatırlatıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü merkez binasında 15 Şubat 2025 itibariyle usta öğretici oryantasyon kursunun, 3 Mart'ta da avcı eğitimi kursunun başlayacağı aktarıldı.

Avcı eğitimi kursuna katılmak isteyenlerin Beypazarı Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine giderek gerekli evrakları tamamlamaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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