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Beyrut'ta sağanak yağmur taşkınlara neden oldu - Son Dakika
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Beyrut'ta sağanak yağmur taşkınlara neden oldu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gün boyu süren sağanak yağmur, taşkınlara ve yolların kapanmasına yol açtı. Yağmurun etkisiyle sahil caddeleri, havalimanı ve ana karayolu sele teslim oldu. Tahliye edilemeyen yağmur suyu alt geçitleri doldu ve birçok araç suda mahsur kaldı. Ayrıca tarihi bir bina da çöktü.

Beyrut\'ta sağanak yağmur taşkınlara neden oldu
23.12.2023 - 01:27,
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gün boyu devam eden sağanak, taşkınlara ve yolların kapanmasına neden oldu.

Beyrut'ta aniden başlayan ve gün boyu süren yağmurun ardından, yetersiz altyapının da etkisiyle kentte olumsuzluklar yaşandı.

Başkentin özellikle sahile çıkan caddeleri, Beyrut Uluslararası Havalimanı ve kenti birbirine bağlayan "tünel" ve ana karayolu sele teslim oldu.

Giderlerinin kapanması nedeniyle tahliye edilemeyen yağmur suyu alt geçitleri doldurdu. Sivil savunma ekiplerine ait itfaiye ve vatandaşlara ait birçok araç su içinde kaldı.

Araçlarıyla suda mahsur kalan vatandaşlar, çevredekilerin yardımı ile tahliye edildi.

Lübnan yerel medyasında yer alan habere göre, tarihi metruk bir bina çöktü.

Kaynak: AA
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