Beyrut Uluslararası Havalimanı\'nda su baskını

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta etkili olan sağanak sonrası Beyrut Uluslararası Havalimanı'nın yolcu terminalini su bastı.
Beyrut'ta sabah saatlerinde ani bir şekilde başlayan sağanak kısa sürede taşkınlara yol açtı.
İki kattan oluşan havalimanı yolcu terminalinin birinci katındaki "gelen yolcu kısmını" su bastı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yürüyen merdivenler ve tuvaletlerin su altında kaldığı, Lübnan'a giriş yapan yolcuların su içerisinde bavullarını taşıdığı görülüyor.
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