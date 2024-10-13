Konya'nın Beyşehir ilçesinde kavşakta otomobile çarpan bisikletteki sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.
A.G. (17) idaresindeki elektrikli bisiklet, Evsat Mahallesinde Telekom kavşağına çıktığında bir otomobile çarparak devrildi.
Bisikletten yol üzerine savrulan bisiklet sürücüsü ile arka koltukta oturan Y.S.T. (16) yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olayın ardından bisikletlilerin çarptıktan sonra kaza yerini terk ettiği tespit edilen plakası belirlenen otomobilin sürücüsünü yakalanarak, polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de Bisiklet Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?