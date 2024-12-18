Beyşehir'de Ev Yangını: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Beyşehir'de Ev Yangını: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Beyşehir\'de Ev Yangını: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan ev yangınında, Zeki Özbay ve eşi Aynur Özbay hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebi konusunda çalışmalar devam ediyor.

18.12.2024 13:32  Güncelleme: 13:34
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KONYA'nın Beyşehir ilçesinde evde çıkan yangında Zeki Özbay (62) ile eşi Aynur Özbay (57), hayatını kaybetti.

Üzümlü Mahallesi'nde oturan Zeki ve Aynur Özbay çiftinin evinde, saat 02.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen ve evi saran alevler, bitişiğindeki ahıra da sıçradı. Durumu fark eden komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp ihbarda bulundu. İhbarla adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Ekipler, içeriye girdiğinde Zeki ve Aynur Özbay çiftinin cansız bedenine ulaştı. Ahırdaki 7 büyükbaşın da öldüğü belirlendi. Özbay çiftinin cenazeleri, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, yangını çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beyşehir'de Ev Yangını: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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