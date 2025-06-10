Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
H.Y. idaresindeki 42 TP 963 plakalı otomobil, Beyşehir- Hüyük kara yolunun 15. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
H.Y. ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de Otomobil Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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