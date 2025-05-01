Konya'nın Beyşehir ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.
Gece saatlerinde ilçe genelinde başlayan gök gürültülü sağanak, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.
Dolu nedeniyle, ilçe merkezi beyaza büründü.
Beyşehir Belediyesi ekipleri, yağışın ardından cadde ve sokaklarda temizleme çalışması başlattı.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de Sağanak ve Dolu Etkili Oldu - Son Dakika
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