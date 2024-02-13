Beyşehir'deki Gübre Bayileri Denetlendi - Son Dakika
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Beyşehir'deki Gübre Bayileri Denetlendi

Beyşehir\'deki Gübre Bayileri Denetlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren gübre bayileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetlendi. Denetimlerde bayilerin kamera sistemleri, ürün etiket ve barkot bilgileri ile hologramları kontrol edildi. Üreticilere, ruhsatlı gübre ürünlerini kontrole tabi bayilerden temin etmeleri hatırlatıldı.

13.02.2024 15:15
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren gübre bayileri denetlendi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevli teknik personel tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren gübre bayilerinin denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, bayilerin kamera sistemleri, ürün etiket ve barkot bilgileri ile hologramlarının kontrol edildiği aktarılarak şöyle denildi:

"Üreticilerimizin güvenilir bitki koruma ürünleri ve gübrelere ulaşabilmeleri için denetimlerimiz düzenli olarak yapılmaktadır. Çiftçilerimizin bakanlığımızdan onay almış kontrole tabi gübre bayilerinden ruhsatlı gübre ürünleri alabileceklerini hatırlatır, bereketli bir üretim sezonu dileriz."

Kaynak: AA

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