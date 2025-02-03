Beyt Lahiya'ya 2 Yıl İhtiyaç - Son Dakika
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Beyt Lahiya'ya 2 Yıl İhtiyaç

Belediye Başkanı Attar, İsrail saldırıları sonrası Beyt Lahiya'nın yeniden inşası için 2 yıla ihtiyaç olduğunu belirtti.

03.02.2025 18:48
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Beyt Lahiya Belediye Başkanı Ala el-Attar, İsrail'in 15 aydan uzun süre devam ettirdiği saldırılarıyla kenti harabeye çevirdiğini ve Beyt Lahiya'nın yaşanılabilir bir hale getirilmesi için ağır makineler ile yaklaşık 2 yıla ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Attar, yaptığı açıklamada, Beyt Lahiya'da İsrail'in saldırılarıyla zarar verdiği, 5 mahalleye su sağlayan kuyuların yüzde 80'ini onarmak için çalıştığını belirtti.

Attar, "Şu anda tamamen harap olmuş bir kentle karşı karşıyayız. Ağır makineler sağlanması durumunda kenti yaşanılabilir hale getirebilmemiz için yaklaşık 2 yıla ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta ateşkes sağlanmasının ardından Gazze'nin kuzeyinden yerinden edilen Filistinliler yaşadıkları bölgelere geri dönmeye başladı.

İsrail'in hava saldırılarının yanı sıra karadan da şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde yaşayanlar geri döndüklerinde evlerinin enkazıyla karşılaşıyor.

Gazze Şeridi'ne İsrail'in 471 gün boyunca düzenlediği saldırılarda hastane, okul, sivil yerleşim yerleri ve yollar hedef alındı, altyapının yüzde 88'i yok edildi.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde neredeyse 2 milyon Filistinli İsrail saldırıları sebebiyle göçe zorlandı ve temel yaşam malzemelerinin bulunmadığı çadırlarda hayata tutunmaya çalıştı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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