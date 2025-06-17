Şırnak Valiliği'nden Beytüşşebap ilçesi için geçici özel güvenlik bölgesi kararı - Son Dakika
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Şırnak Valiliği'nden Beytüşşebap ilçesi için geçici özel güvenlik bölgesi kararı

Şırnak Valiliği\'nden Beytüşşebap ilçesi için geçici özel güvenlik bölgesi kararı
17.06.2025 00:19
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Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesindeki 4 bölgeyi 17-19 Haziran tarihlerinde 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan etti. Yapılan açıklamada vatandaşların bu bölgelerde dikkatli olmaları ve yetkili makamlardan izin almaları gerektiği belirtildi.

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesinde 4 bölgenin 17-19 Haziran tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesindeki Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla ve İncebeldağları bölgelerinin 17-19 Haziran tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliği'nce; Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla ve İncebeldağları bölgelerine gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkür bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 17 Haziran 2025 (Dahil)- 19 Haziran 2025 (Dahil) tarihleri arasında (2) iki gün 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, kamuoyuna Saygı ile duyurulur."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şırnak Valiliği'nden Beytüşşebap ilçesi için geçici özel güvenlik bölgesi kararı - Son Dakika

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