Beytüşşebap'ta tilkinin dron ile imtihanı

Türkiye'nin Afrika açılımıyla 3. Antalya Diplomasi Forumu'na yoğun ilgi

Türkiye'nin Afrika açılımının etkisiyle düzenlenen 3. Antalya Diplomasi Forumu'na, Afrika ülkelerinden 7 devlet başkanı, 2 başbakan ve 25 dışişleri bakanı katıldı. ADF'ye, Cibuti, Esvatini, Gine Bissau, Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Madagaskar gibi ülkelerin liderleri de katıldı. Ayrıca, pek çok ülkenin dışişleri bakanı ve diğer üst düzey yetkililer de foruma iştirak etti.