Beytüşşebap'ta tilkinin dron ile imtihanı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar içinde kalan tilki, önce dron saldırdı ardından kaçtı.
İlçede yüksek rakımlı bölgelerde beyaz örtüye bürünen bölgede aç kalan bir tilki havadan görüntülendi. Dronu gören tilki, önce saldırmaya çalıştı ardından kaçarak gözden kaybolmaya çalıştı. Uzun süre havadaki dron tilkiyi takip etti. Dağlar arasında kaybolan tilkinin sevimli halleri ise dakikalarca dron pilotu tarafından kayıt altına alındı.
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