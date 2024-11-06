Bıçakla Öldürmeye 18 Yıl Hapis

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 18 yıl hapis verildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.B, maktul İbrahim Deniz Vayvalak'ın annesi Hamide Özdemir ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaayı tekrarladıklarını bildirdi.

Sanık B.B, savunmasında, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, olayın bu aşamaya gelmesine maktulün sebep olduğunu savundu. Pişmanlık yaşadığını ve olayın bu noktaya gelmesini istemediğini ifade eden B.B, tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı Gökhan Dirican, mütalaadaki en alt sınırdan ceza isteminin dikkate alınmasını, tutukluluk süresi de göz önüne alınarak müvekkilinin tahliye edilmesini istedi.

Hamide Özdemir ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapse mahkum ettiği sanığın cezasını, eylemin "haksız tahrik" altında işlendiğine kanaat getirerek 18 yıla düşürdü. Sanığın tutukluluk halinin de devamı kararlaştırıldı.

İzmit Ömerağa Mahallesi Sanat Sokağı'nda 19 Şubat 2023'te tartıştığı arkadaşı İbrahim Deniz Vayvalak'ı bıçaklayarak öldüren B.B. gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.