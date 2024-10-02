Bıçakla Yaralama Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bıçakla Yaralama Davası

Kayseri'de bir kadın, istismara uğramamak için karşı koyunca bıçakla yaralandı. Davada duruşma ertelendi.

02.10.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de istismarda bulunmak istediği komşusu olan kadını, karşı koyması üzerine bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanık hakim karşısına çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık G.K. ve taraf avukatları katıldı. Mağdur İ.Y'nin avukatının, müvekkilinin sanık ile aynı yerde bulunması durumunda sinir krizi geçirebileceğini belirterek, başka bir salondan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılması talebi, mahkeme heyetince kabul edildi.

Mağdur İ.Y. ifadesinde, akşam iş bitiminde, yakın zamanda taşındığı eve gittiğinde oturduğu dairede elektrik akımının kesik olduğunu fark ettiğini söyledi.

Bu sorun için ilgili kurumu aradığını ve apartmandan bir komşusu ile bina görevlisine ulaşmaya çalıştığı esnada, komşusu olduğunu öğrendiği sanıkla karşılaştığını anlattı.

Sanığın, yardım talebini kabul ettiğini belirten İ.Y, şunları kaydetti:

"Benden, binanın bodrumuna inerek, birlikte şaltere bakmamızı istedi. Ben de, 'yok abi, sen bak' dedim. Bakıp döndükten sonra bana, 'elektrik geldi mi?' diye sordu. Ben de bakmak için eve girdiğimde arkamdan sarıldı. Ağzımı kapatarak, boğazıma bıçak dayadı. 'Sus, bağırma, yoksa öldürürüm.' dedi. Ben de can havliyle elini ısırdım. Beni başımdan bıçaklamaya başladı. 'İmdat, yetişin' diye bağırdım. Komşum sesi duyup kapısını açtı, 'ne oluyor?' dedi. Bunun üzerine sanık kaçtı. Ben de 'yardım edin' diyerek komşuya sığındım."

İstismarda bulunmaya kalkıştığı iddiasını reddeden sanık ise pişman olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bu arada duruşma sırasında savunma yapan sanığa tepki gösteren mağdur yakını, polis eşliğinde salondan çıkarıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Mahkeme, kayseri, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçakla Yaralama Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:27 Lübnan’da cehennemi yaşayan İsrail’den bir tehdit daha: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:02:10. #1.13#
SON DAKİKA: Bıçakla Yaralama Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement