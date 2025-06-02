Bıçaklı Saldırı: Bir Tutuklama

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir restoranda içinde olduğu tuvaletin kapısını çalmalarından dolayı tartıştığı E.K.G. (21) ve E.S.'yi (21) bıçakla yaralayan Y.K.'nın (30) gözaltı işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanan Y.K cezaevine gönderildi.

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ, (Zonguldak),