Biden'dan ABD-Meksika sınırındaki yasadışı geçişleri engellemek için kararname - Son Dakika
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Biden'dan ABD-Meksika sınırındaki yasadışı geçişleri engellemek için kararname

ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırındaki yasadışı geçişleri engellemeye yönelik yeni kararnameye imza attı. Biden, sınırı yasadışı yollarla geçerken yakalanan göçmenlerin sığınma talebinde bulunmasına engelleyecek, hızla sınır dışı edilebilmesine ya da Meksika'ya geri gönderilmesine olanak sağlayan kararnameyi imzaladı.

05.06.2024 13:32
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- Biden'dan ABD-Meksika sınırındaki yasadışı geçişleri engellemek için kararname

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırındaki yasadışı geçişleri engellemeye yönelik yeni kararnameye imza attı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırındaki yasadışı geçişlerin artmasının ardından harekete geçti. Biden, sınırı yasadışı yollarla geçerken yakalanan göçmenlerin sığınma talebinde bulunmasına engelleyecek, hızla sınır dışı edilebilmesine ya da Meksika'ya geri gönderilmesine olanak sağlayan kararnameyi imzaladı.

Üst düzey bir yetkili, yeni tedbirlerin derhal yürürlüğe gireceğini ve refakatsiz çocuklar, ciddi tıbbi veya güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olan kişiler ile insan kaçakçılığı mağdurları için istisnalar olacağını söyledi.

Başka bir yetkili, ise kısıtlamaların sınırdaki tutuklamaların günlük ortalamasının bir hafta içinde 2 bin 500'ü aştığında devreye girdiğini ve tutuklamaların günde bin 500'ün altına düştüğünde duraklatılacağını öne sürdü. Hükümet istatistiklerine göre, ABD sınırında geçtiğimiz nisan ayında günde ortalama 4 bin 300 tutuklama gerçekleşti.

Biden, Trump'ın göç politikalarını tersine çevirme sözü vererek göreve başlamıştı

Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri yaklaşırken kararname ile rakibi eski Başkan Donald Trump'ın sürekli dile getirdiği yasadışı göçe karşı yaklaşımını sertleştirdi. Biden, 2021'de Trump'ın bazı kısıtlayıcı göç politikalarını tersine çevirme sözü vererek göreve başlamıştı.

"Başkan Biden ABD değerlerini baltaladı"

Cumhuriyetçiler, Biden'ı yeni kısıtlamaların siyasi amaçlı ve yetersiz olduğunu öne sürerek, bazı Demokratlar, ise Biden'ı iltica erişimini baltaladığı ve Trump benzeri bir yaklaşımı benimsediği için eleştirdi. Demokrat Senatör Alex Padilla, "Başkan Biden ABD değerlerini baltaladı ve ulusumuzun zulüm, şiddet ve otoriterlikten kaçan insanlara ABD'ye sığınma fırsatı sağlama yükümlülüklerini terk etti" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Biden'dan ABD-Meksika sınırındaki yasadışı geçişleri engellemek için kararname - Son Dakika

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