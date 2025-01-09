Biden'dan Afi Kararı Üzerine Açıklama - Son Dakika
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Biden'dan Afi Kararı Üzerine Açıklama

Biden, af ilanı konusunda karar vermediğini belirtirken, Trump'la ilişkilerine de değindi.

09.01.2025 11:46
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ABD Başkanı Joe Biden, görev süresi bitmeden af ilan edip etmeyeceğine henüz karar vermediğini söyledi.

Biden, ABD basınında gündeme gelen af söylentilerine dair USA Today'e değerlendirmelerde bulundu.

Af fikrine açık olduğunu ancak bu konuda henüz bir karara varmadığını vurgulayan Biden, af kararının biraz da Trump'ın kimi hangi görevlere getirip getirmeyeceğine bağlı olduğunu kaydetti.

Biden, ??"tüm vergilerini ödemiş olması" ve "hiç kimsenin" ateşli silah satın alırken yalan beyanda bulunmaktan yargılanmamış olması nedeniyle oğlu Hunter Biden'ı ?????affetme kararını ise savundu.

"Trump, Amerikalıları açıkça yanlış yönlendiriyor"

Seçilmiş başkan Donald Trump'a karşı çok açık sözlü olduğunu belirten Biden, kasım ayındaki zaferinden kısa bir süre sonra Oval Ofis'te yaptıkları görüşmede ona "geri dönüp hesaplaşmaya çalışmasına gerek olmadığını ve bunun çıkarlarına ters olduğunu" söylediğini aktardı.

Biden, New Orleans ve Las Vegas'ta yılbaşında düzenlenen saldırıların ardından Trump'ın Amerikalıları açıkça yanlış yönlendirdiğini, bu durumdan endişe duyduğunu dile getirdi.

Joe Biden, "Yine de Trump geliyor. Yakında tekrar başkan olacak. Geliyor ve diyor ki: 'Tüm bu göçmenler tüm bu sorunlara neden oluyor. Bu Güney'den gelen bir istila.' Bahse girerim bunu okuyan ve buna inanan insanların oranı yüzde 70'tir." ifadelerini kullandı.

Kendi dönemindeki bazı yasama başarılarını tersine çevirmeye kalkışması halinde Trump'ın "sorun yaşayacağını" kaydeden Biden, "Nasıl gelir ve bu yatırımlardan kurtulur bilmiyorum. Şimdi, zenginler için daha fazla vergi indirimine odaklanmakta ısrar ederek bunları mahvedebileceğini düşünüyorum. Benim en büyük korkum, iklim yasasının unsurlarını ortadan kaldırmaya çalışması ve hatta belki de bunu başarması. İlaç üreticilerine yönelik kısıtlamaları geri almayı başaracak." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, bazı anketlere dayanarak yeniden seçilebileceğine inandığını ancak dört yıllık bir dönem daha hizmet edecek güce sahip olup olmadığı konusunda kendine güvenmediğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Trump yeniden aday olduğunda, onu yenmek için en iyi şansın bende olduğunu düşündüm. Ancak 85 ya da 86 yaşındayken başkan olmak da istemiyordum. Bu yüzden bayrağı devretmekten bahsettim. Ama bilmiyorum. Kim bilebilir ki? Şimdilik iyi gidiyor. Ama 86 yaşıma geldiğimde ne olacağını kim bilebilir?"

Kaynak: AA

Joe Biden, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden'dan Afi Kararı Üzerine Açıklama - Son Dakika

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