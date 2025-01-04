Biden'dan İsrail'e 8 Milyar Dolarlık Silah Satışı - Son Dakika
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Biden'dan İsrail'e 8 Milyar Dolarlık Silah Satışı

Biden\'dan İsrail\'e 8 Milyar Dolarlık Silah Satışı

ABD, Biden yönetimi altında İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satışı için Kongre'yi bilgilendirdi.

04.01.2025 19:46
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ABD'li yetkililer, Başkan Joe Biden'ın görev süresi dolmadan İsrail ile yapılması planlanan 8 milyar dolarlık silah satışı anlaşması hakkında Kongre'nin bilgilendirildiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, ABD'li yetkililer, İsrail ile savaş uçakları ve top mermileri mühimmatını da içeren 8 milyar dolarlık silah anlaşması önerisini Kongre'ye "gayriresmi" olarak bildirdi.
Yetkili, Dışişleri Bakanlığının anlaşmayı Kongre'ye "kritik mühimmat stoklarını ve hava savunma kabiliyetlerini takviye ederek İsrail'in uzun vadeli güvenliğini desteklemeye" yönelik bir önlem olarak sunduğunu belirtti.
ABD'nin İsrail'in güvenliğinin sağlanması için desteğini sürdüreceğine işaret eden yetkili, "Başkan (Joe Biden) İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uygun olarak vatandaşlarını savunma, İran ve onun vekil örgütlerinin saldırganlığını caydırma hakkı olduğunu açıkça ifade etti. İsrail'in savunması için gerekli kabiliyetleri sağlamaya devam edeceğiz." dedi.
Kongre onayını alması gereken söz konusu silah satışı, insansız hava araçları, 155 mm top mermileri, küçük çaplı bombalar, 500 kiloluk savaş başlıkları, bomba fünyeleri ve diğer ilgili ekipmanlar dahil olmak üzere, havadan gelen tehditlere karşı savunma amaçlı AIM-120C-8 AMRAAM gibi önemli savunma ekipmanını ve mühimmatını içeriyor.
Yetkililere göre, söz konusu satış kapsamında mühimmatın bir kısmının ABD'nin mevcut stoklarından temin edilmesi öngörülürken kalanının ise üretilip teslim edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden'dan İsrail'e 8 Milyar Dolarlık Silah Satışı - Son Dakika

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