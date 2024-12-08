Biden: Esad Rejimi Yıkıldı

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- Biden: "Esad rejimi nihayet yıkıldı"

"Tüm Suriyeli gruplarla temas halinde olacağız"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, "Esad rejimi nihayet yıkıldı" ifadelerini kullanarak, "Bağımsız ve egemen, Esad rejiminin olmadığı bir Suriye'ye geçişi sağlamak amacıyla yeni bir anayasa ve tüm Suriyelilere hizmet edecek yeni bir hükümet oluşturulması için tüm Suriyeli gruplarla temas halinde olacağız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Suriye'deki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bugün ulusal güvenlik danışmanları ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından konuşan Biden, "Suriye'de 13 yıllık iç savaşın ve Beşar Esad ile ondan önce babasının yarım asrı aşan acımasız otoriter idaresinin ardından muhalif güçler Esad'ı görevinden çekilmeye ve ülkeden kaçmaya mecbur etti" dedi.

"Esad rejimi nihayet yıkıldı" ifadelerini kullanan Biden, Suriye rejiminin yüz binlerce masum Suriye vatandaşını işkenceden geçirdiğini ve öldürdüğünü söyledi. Biden, "Bu, uzun zamandır acı çeken Suriye halkı için gururlu ve ülkeleri adına daha iyi bir gelecek inşa etmek için tarihi bir fırsattır. Bu aynı zamanda hepimizin bir sonraki adımın ne olacağı sorusuna yöneldiği bir risk ve belirsizlik anıdır" diye konuştu.

"Tarihte ilk defa ne Rusya, ne İran ne de Hizbullah, Suriye'de bu iğrenç rejimi savunabildi"

Uzun yıllar boyunca Esad rejiminin destekçilerinin İran, Hizbullah ve Rusya olduğunu kaydeden Biden, "Yıllardır Esad'ın başlıca destekçileri İran, Hizbullah ve Rusya oldu. Ancak geçtiğimiz hafta içinde üçünün de desteği azaldı, çünkü üçü de bugün benim göreve gelmemden bu yana çok daha zayıf durumdalar. Tüm bunlar sonucunda tarihte ilk defa ne Rusya, ne İran ne de Hizbullah, Suriye'de bu iğrenç rejimi savunabildi" dedi.

ABD'nin Suriye'de atacağı adımlar

ABD'nin önümüzdeki süreçte Suriye'de atacağı adımlara ilişkin detaylar veren Biden, "Geçiş döneminde aralarında Ürdün, Lübnan, Irak ve İsrail'in de bulunduğu ülkeleri, Suriye'den gelecek her türlü tehdide karşı destekleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde bölgedeki liderlerle görüşeceğim. Bu sabah erken saatlerde yetkililerimizle uzun görüşmeler gerçekleştirdim. Yönetimden üst düzey isimleri bölgeye göndereceğim" dedi.

Ayrıca Suriye'nin doğusundaki ABD askerlerinin korunacağını ifade eden Biden, "Suriye'nin doğusunda herhangi bir tehdit karşısında personelimizi koruyacak bir güvence kapasitesi oluşturulmasına yardımcı olacağız ve DEAŞ'a karşı görevimizi büyük ölçüde koruyarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Suriye'de yeni süreçte tüm gruplarla temas halinde olacaklarını da ifade eden Biden, "Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan süreç dahil olmak üzere bağımsız ve egemen, Esad rejiminin olmadığı bir Suriye'ye geçişi sağlamak amacıyla yeni bir anayasa ve tüm Suriyelilere hizmet edecek yeni bir hükümet oluşturulması için tüm Suriyeli gruplarla temas halinde olacağız" dedi.

"Muhalif grupların liderlerinden gelen açıklamaları not aldık"

Biden, "Esad'ı deviren muhalif gruplardan bazıları, terörizm ve insan hakları ihlalleri konusunda karanlık bir geçmişe sahip. Son günlerde bu muhalif grupların liderlerinden gelen açıklamaları not aldık. Şu anda doğru şeyleri söylüyorlar, ancak daha fazla sorumluluk üstlendikleri süreçte yalnızca söylediklerini değil, eylemlerini de değerlendireceğiz" dedi.

Suriye halkının kendi geleceğini kendisinin belirlemesi için nesillerdir görülmüş en iyi fırsatla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Biden, "Eğer bir tiran devrildikten sonra yeni birisi ortaya çıkarsa bu tarihi fırsat heba edilmiş olur" dedi.

Biden, konuşmasının sonunda Suriye'nin yönetiminde rol almak isteyen tüm muhalif gruplara tüm Suriyelilerin haklarını koruma, hukukun üstünlüğü, dini ve etnik azınlıkların korunmasına olan bağlılıklarını ortaya koyma çağrısı yaparak, "Geçtiğimiz birkaç gün tarihi nitelikteydi ve önümüzdeki günler, bu ülkenin geleceğini belirleyecek. Onlara güç, bilgelik ve kararlılıkla yaklaşmayı amaçlıyoruz" dedi.