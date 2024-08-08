Biden, Trump'ın seçimleri kaybetmesi halinde yönetim devir tesliminin barışçıl olmayacağından emin değil

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ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın kasım ayında yapılacak seçimlerde yenilmesi halinde yönetim devir teslim sürecinin barışçıl şartlar altında geçeceğinden "hiç emin olmadığını" belirtti.

Biden, Amerikan CBS News'a verdiği demeçte, Trump'ın başkan seçilmediği takdirde "Ülkede kıyım yaşanacak ve en hafifi bu olacak." sözlerini hatırlatarak, "Söylediklerinde ciddi. Onu ciddiye almıyoruz ama o dediklerinde gayet ciddi." ifadesini kullandı.

Trump'ın 5 Kasım başkanlık seçimlerinde kaybetmesi durumunda yönetimin barışçıl şekilde devredileceğinden "hiç emin olmadığını" kaydeden Biden, "Ülkenizi sadece kazandığınız zaman sevemezsiniz." dedi.

Trump, başkan seçilmezse ABD'de "ekonomik kıyım" olacağını savunmuştu

Trump, martta Ohio eyaletindeki konuşmasında, başkan seçilmediği takdirde ülkenin ekonomik buhrana gireceğini öne sürerek, "Ülkede kıyım yaşanacak ve en hafifi bu olacak." demişti. Eski Başkan'ın seçim kampanyası sözcüsü Karoline Leavitt da Trump'ın "kıyım" ifadesiyle Biden'ın politikalarının ekonomik buhrana sebep olacağını kastettiğini belirtmişti.

Öte yandan, Biden'ın seçim kampanyası sözcüsü James Singer, bu ifadelerle Trump'ın daha fazla insana ulaşmaya çalışmaktansa "siyasi şiddet tehditlerini artırdığını" ifade etmişti.