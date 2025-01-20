Biden: Yapacak Çok İşimiz Var

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Eski ABD Başkanı Joe Biden, Washington'dan ayrılırken son sözü, "(ABD Başkanı Donald Trump'ın) Açılış konuşmasını dinledik. Daha yapacak çok işimiz var." oldu.

Biden, Washington'dan California'ya tatil için hareket etmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Ofisten ayrılıyoruz ama savaşımız sona ermiyor." diyen Biden, Başkan Trump'ın açılış konuşmasına atıfta bulunarak, "Daha yapacak çok işimiz var." ifadesini kullandı.

Geride kalan 4 yılı "onurla" anacağını belirten Biden, birlikte çalıştığı ekibinin "rüya takımı" olduğunu dile getirdi.