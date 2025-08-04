Bigadiç\'te Arazi Yangını Çıkmıştı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alma çalışmalarına havadan helikopter, karadan da arazöz ve itfaiye araçlarıyla devam ediliyor.