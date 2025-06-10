Bigadiç\'te Orman Yangını

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bigadiç ilçesi kırsal Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine, yangına ilk müdahale 7 dakika sonra söndürme helikopteriyle yapıldı. Bölgeye toplam 3 uçak, 4 helikopter ve 6 arazöz ile 2 su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin alevlere karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.