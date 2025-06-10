Bigadiç\'te Orman Yangını Kontrol Altında

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bigadiç ilçesi Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için 3 helikopter ve 4 uçak ile havadan, 6 arazöz ve 2 su ikmal aracı ile karadan müdahaleyi sürdürüyor.