Bigadiç'te Tarım Arazisinde Yangın

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle söndürüldü.
İlçeye bağlı Güvemçetmi ve Çömlekçi mahalleleri arasındaki tarım arazilerinde dün çıkan yangına, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 7 hizmet aracı, 1 helikopter, 3 uçak, 1 dozer, 2 greyder ve 100 personelle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
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