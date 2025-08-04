Bigadiç'te Tarım Arazisinde Yangın

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, tarım arazisinde yangın çıktı. Yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Bigadiç ilçesine bağlı Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasında bulunan tarım arazisinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, geniş bir araziye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı 5 itfaiye aracı, 4 su ikmal aracı ve 3 iş makinesi sevk edildi. Ayrıca Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına 1 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale etti.

HAVADAN MÜDAHALE DURDURULDU

Öte yandan, yaklaşık 4 saattir devam eden yangında, havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale durduruldu. Yangının kontrol altına alınması için karadan müdahale devam ediyor.

Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR,