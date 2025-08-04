Bigadiç\'te Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 8 uçak, 5 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 9 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, 4 su ikmal aracı ve 171 personelle karadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.