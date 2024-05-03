Bilecik Pazaryeri'nde Muhtarlara E-Devlet ve MAKS Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Bilecik Pazaryeri'nde Muhtarlara E-Devlet ve MAKS Eğitimi Verildi

Bilecik Pazaryeri\'nde Muhtarlara E-Devlet ve MAKS Eğitimi Verildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarına e-Devlet ile Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve muhtar bilgi sistemleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Osman Çırak tarafından yapılan eğitimde, muhtarlara e-Devlet, MAKS, Muhtar Bilgi Sistemi, evlendirme memurluğu ve eski kimlik kartlarının yenilenmesi konularında bilgi verildi. Çırak, muhtarların kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki önemine vurgu yaparak, Muhtar Bilgi Sistemi'nin taleplerin daha hızlı ve etkili bir şekilde iletilmesini sağladığını belirtti.

03.05.2024 16:13
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarına yönelik e-Devlet ile Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve muhtar bilgi sistemleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Osman Çırak tarafından 6 mahalle, 24 köy muhtarına e-Devlet, MAKS, Muhtar Bilgi Sistemi, evlendirme memurluğu ve eski kimlik kartlarının yenilenmesi konularında eğitim verildi.

Çırak, muhtarların vatandaşların kolay ve hızlı bir şekilde ulaşıp sorunlarını dile getirdiği en yakın yönetim kademesi olması itibarıyla kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki rolünün büyük olduğunu belirterek, "Muhtar Bilgi Sistemi, muhtarların talep, öneri ve şikayetlerini elektronik ortamda ilgili makamlara iletilmesi bakımından çok daha hızlı ve yararlı bir sistem." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik Pazaryeri'nde Muhtarlara E-Devlet ve MAKS Eğitimi Verildi - Son Dakika

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