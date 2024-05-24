Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 4. Uluslararası Bankacılık Kongresi Başladı - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 4. Uluslararası Bankacılık Kongresi Başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi\'nde 4. Uluslararası Bankacılık Kongresi Başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ev sahipliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Bankacılık Kongresi başladı. Kongrede 60 üniversite ve 80 kurumun katılımıyla 133 tebliğ sunulacak. Üniversitenin Trade Master Finans Laboratuvarı da kongreye katkı sağlayacak ve öğrencilere finansal alanlarda pratik deneyim kazandırmayı hedefleyen bir yapıya sahip.

24.05.2024 15:45
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünün ev sahipliğinde "4. Uluslararası Bankacılık Kongresi" başladı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bozüyük ilçesinde 60 üniversite ve 80 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, 133 tebliğin sunulacağını belirtti.

Trade Master Finans Laboratuvarının üniversiteye ve bankacılık kongresine katkı sağlayacağını belirten Beydemir, "Laboratuvarımız, öğrencilere ve akademisyenlere finansal alanlarda pratik deneyim kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Finans laboratuvarımız, teorik bilginin yanı sıra dijital dünya uygulamalarına da odaklanarak öğrencilerimizin finansal yetkinliklerini artırmayı hedeflemektedir. Bu laboratuvarın varlığı, kongremizdeki akademik çalışmalara ve sektörle işbirliğine dair önemli bir örnek teşkil etmektedir." dedi.

Dünya ve Türkiye piyasaları ile bankacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirildiği kongrenin, üniversitelerle bankacılık sektörü arasındaki bağların güçlendirmesine katkı sunacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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