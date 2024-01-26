 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmete Hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmete Hazır

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde kurulan Diş Hekimliği Fakültesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin öğrenci alım çalışmaları tamamlandı. Merkez, 10 klinik, 3 protez laboratuvarı, 3 derslik ve diğer birimlerle hizmet verecek. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, bölgedeki diş hekimliği hizmetlerinin artık Bilecik'te de yapılabileceğini belirtti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmete Hazır
26.01.2024 - 19:42,
Abone Ol

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) 2021'de kurulan, gelecek akademik yılda öğretime başlanılması planlanan Diş Hekimliği Fakültesinin öğrenci alım çalışmaları ile fakülte bünyesinde hizmet verecek Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin altyapı yatırımlarının tamamlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 10 klinik, 3 protez laboratuvarı, 3 derslik ile preklinik (geliştirilen ürünün kullanım öncesi değerlendirilmesi), fantom (yapay çene) ve alçı akrilik laboratuvarları ile merkezi sterilizasyon ve görüntüleme birimlerine sahip olacak kurumun teçhizatları satın alınarak montajları gerçekleştirildi.

Klinik Bilimler Bölümü çatısı altındaki 8 ana bilim dalının faaliyetlerinin yürütüleceği merkez, 6 bin 300 metrekarelik binada hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilecik Valisi Şefik Aygöl, diş hekimliği alanında uzmanlık gerektiren, genelde civar illerde yapılan operasyonların yakında Bilecik'te de yapılabileceğini belirtti.

Kentteki hastaların uzun yıllardır buna dair sıkıntı yaşadığını kaydeden Vali Aygöl, Bileciklilere "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Diş Sağlığı, Bilecik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmete Hazır - Son Dakika


19:44
ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı
19:28
Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41
CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı

Son Dakika
19:44 ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41 CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 20:42:16. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmete Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement