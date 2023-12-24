Bilecik'te 3 katlı binada yangın çıktı
Bilecik Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki mutfak kısmında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda yaralı veya can kaybı olmazken, ekipler olayın nedenini araştırmaya başladı.
24.12.2023 - 13:37,
Güncelleme: 14:30
Bilecik'te bir binanın zemin katında çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Gülseren Sokakta bulunan 3 katlı binanın zemin katında yer alan mutfak kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK
Kaynak: AA