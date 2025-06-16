Bilecik\'te Buğday Tarlasında Yangın

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

İnönü Mahallesi'nde hasadı yapılmış buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen helikopter, 3 arazöz, su tankeri, 3 pikap ve 17 personel ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, Demirdöküm fabrikasına sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sırasında alevlerin arasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.