Bilecik\'te Buğday Tarlasında Yangın

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
İnönü Mahallesi'nde hasadı yapılmış buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine gelen helikopter, 3 arazöz, su tankeri, 3 pikap ve 17 personel ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, Demirdöküm fabrikasına sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın sırasında alevlerin arasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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