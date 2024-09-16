Bilecik\'te Çöplükte Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te, ormana yakın çöplükte çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.
Hürriyet Mahallesi civarındaki Bilecik Belediyesine ait çöplükte dün akşam saatlerinde henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri sabaha kadar süren çalışmayla ormana sıçramadan kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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