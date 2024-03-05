Bilecik'te Dondurulmuş Meyve ve Sebze Fabrikasında İşçiler İşe Alınmadı

Güncel

Ogün Akkaya

Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde dondurulmuş meyve ve sebze üretimi yapan Memur Gıda Tarım ve Depoculuk şirketinde çalışan ve büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler, bu sabah iş yerlerine geldiklerinde "İş yok, artık gelmeyin" denilerek fabrikaya alınmadı. İşçilerin yaşadıklarını anlatan DİSK Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Olcay Ozak, "İşçiler işe gittiklerinde kapı duvar. Kimse bir açıklama yapmıyor. İşçilerin çıkışları da verilmiyor. İşverenler böyle yaparak, işçilerin işe gelmediğini öne sürerek tazminatsız çıkış veriyor. İşçiler, bilgi alabilecek bir yetkili de bulamıyor. Organize Sanayi Bölgesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının gözü önünde gerçekleşiyor bunlar." dedi.

Memur Gıda Tarım ve Depoculuk işçisi kadınlar, fabrika önünde bir araya gelerek, iş yerlerine alınmamalarına tepki gösterdi. Kendilerine bir açıklama yapılmayan kadınlar tazminatların verilmesini istedi.

"NE İŞ VERİYORLAR, NE DE TAZMİNATIMIZI"

Yaşadıklarını anlatan kadın işçiler yaşadıklarını "İşe geldik, çalıştırmıyorlar. 'İş yok' diyorlar. Kapıda bekliyoruz. Tazminatımızı vermiyorlar.", "Bizi saat 5'te gönderdiler, hiçbir kağıt imzalatmadan 'Gidin iş yok' dediler. 'Ayın 1'inde gelin iş var' dediler. Geldiğimizde kapıları kapattılar. Ne iş veriyorlar, ne de tazminatımızı. İş vermiyorlarsa, tazminatımızı versinler. Biz başımızın çaresine bakarız." şeklinde dile getirdi.

Bir başka işçi kadın da çalıştıkları sırada yaşadıkları sıkıntıları dile getirirken mola sürelerine uyulmadığını, mesai saatlerinden daha uzun süre çalıştırıldıklarını anlattı. Kadın işçi, "Yemekler de iyi değil. İşçiye değer vermiyorlar. Hakkımızı arıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

"İŞÇİLER, İŞE GİTTİKLERİNDE KAPI DUVAR"

Memur Gıda Tarım ve Depoculuk şirketinde işçilerin yaşadığı soruları Anka Haber Ajansı'na anlatan DİSK Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Olcay Ozak, şunları söyledi:

"Burası 59 kişinin çalıştığı bir iş yeri. 10 yıllık çalışan da 8 yıllık da 5 yıllık da. İşçilerin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. İşçiler işe gittiklerinde kapı duvar. Kimse bir açıklama yapmıyor. İşçilerin çıkışları da verilmiyor. İşçileri sendikamızın avukatlarıyla buluşturduk. İşverenler böyle yaparak, işçilerin işe gelmediğini öne sürerek tazminatsız çıkış veriyor. İşçiler, bilgi alabilecek bir yetkili de bulamıyor. Organize Sanayi bölgesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının gözü önünde gerçekleşiyor bunlar. Bu durumla ilk defa karşılaşmıyoruz. İşverenin bildirimde bulunması gerekiyor. İşçilerin tazminatlarının ve çıkışlarının verilmesi gerekiyor. İşçiler, kapının önünde bekletiliyor."