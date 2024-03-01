Bilecik'te Dron Destekli Trafik Denetimi - Son Dakika
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Bilecik'te Dron Destekli Trafik Denetimi

Bilecik\'te Dron Destekli Trafik Denetimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, şerit ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi. Denetimler sonucunda 10 sürücüye toplamda 16 bin 689 lira ceza kesildi. Ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.

01.03.2024 12:37  Güncelleme: 12:38
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Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Müdürlüğünce dronla gerçekleştirilen denetimlerde, şerit ve kırmızı ışık ihlali yapanlar uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Denetimlerde, ihlallerinden dolayı 10 sürücüye 16 bin 689 lira ceza kesildi.

Ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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