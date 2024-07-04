Bilecik'te düğünde damada acı biber eziyeti - Son Dakika
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Bilecik'te düğünde damada acı biber eziyeti

Bilecik'te dünya evine giren Enes Uysal'a düğün öncesi ve sonrasında yapılan şakalar ve eziyetler damga vurdu. Damada içine 1 kilo acı biber dökülen tavada yumurtayı yedirdiler ve çoraplarını yıkatıp eziyet ettiler. Renkli görüntülerin oluştuğu düğün merasiminde sonunda damat eziyetten kurtuldu.

04.07.2024 19:58
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Böyle düğün görülmedi...Damada içine 1 kilo acı biber dökülen tavada yumurtayı yedirdiler, çorap yıkattılar

Damada içine 1 kilo acı biber dökülen tavada yumurtayı yedirdiler, çorap yıkattılar

Yakın arkadaşları damada emzik biberon ve bulaşık bezi, geline ise; oklava gibi ilginç takılar taktılar

Damada düğün öncesi ve sonrasında yapılan şakalar ve eziyetler damga vurdu

BİLECİK - Bilecik'te dünya evine giren Enes Uysal'a arkadaşları düğün öncesi ve sonrasında yaptıkları şaka ve eziyetler 'Yok' dedirtti. Düğün sonrası damadın evinin önünde tavada yumurta yaptırdılar ve içine 1 kilo acı biber döktüler. Bunu yiyen damada bir de çoraplarını yıkattılar.

Bilecik'in renkli kişiliği ile tanınan ve sevilen isimlerinden Enes Uysal, Mine İpek ile dünya evine girdi. Genç çiftin nikah şahitliğini AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz yaptı. Pasta kesiminin ardından takı töreninde yakın arkadaşları, damada emzik biberon ve bulaşık bezi, geline ise; oklava gibi ilginç takılar taktılar. Düğün sonrası damadın evinin önüne gelen arkadaşları, meşaleler ile görsel bir şov hazırlayarak damada sürpriz yaptı.

Bol acılı yumurta

Damada bol acılı ve bol tuzlu yumurta yaptıran arkadaşları, ardından bu yumurtayı damada, sağdıcına ve yakın arkadaşlarına yedirdiler. Acı biberin etkisiyle adeta yanıp tutuşan damada, bir de sağdıcı ve kendi çorapları çıkarttırılarak yıkatıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu ve geleneklerin yaşatıldığı düğün merasiminde son olarak yumruklanan damat, eve girerek eziyetten kurtuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te düğünde damada acı biber eziyeti - Son Dakika

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