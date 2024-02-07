Bilecik'te 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Bilecik\'te 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak çalışmaları sırasında fuhuş, görevi yaptırmamak için direnme, silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü yakaladı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

07.02.2024 12:31
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Bilecik'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak çalışmaları kapsamında "fuhuş, görevi yaptırmamak için direnme, silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlüyü yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bilecik'te 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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