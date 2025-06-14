Bilecik\'te Gölpark Fest Coşkusu

Bilecik'te bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Gölpark Fest" kapsamında su üzerinde flyboard gösterisi gerçekleştirildi.

Bilecik Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Pelitözü Göleti'nde düzenlenen organizasyonda flyboard sporcusu Uğur Piro gösteri yaptı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, gazetecilere, festivale vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Pelitözü Göleti'nde Bileciklilerin keyifli vakit geçirmesi adına pek çok tesisin bulunduğunu anlatan Sözer, şunları kaydetti:

"Burada yıl boyunca çeşitli etkinlikler yapılmakta. Bunlardan biri de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Gölpark Fest. Halkımız çok güzel rağbet gösterdi. Çeşitli organizasyonlar, yöresel ürün tadımları, konserler ve etkinlikler var. Güzel geçiyor. Halkımızın memnuniyetini gördükçe biz de çok mutlu oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Organizasyon, yarın gün boyu sürecek çeşitli etkinliklerin ardından ödül töreniyle sona erecek.