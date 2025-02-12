Bilecik\'te Kaçak İçki Operasyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki operasyonu düzenledi.
İl genelinde, kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, H.Ç'nin evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, 12 litre etik alkol ve 4 litre menşei belirsiz alkol, ele geçirildi.
Sahte içki yapan ve kaçak alkol satan kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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