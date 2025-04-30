Bilecik'te Kaçak Tütün Operasyonu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 92 bin makaron sigara ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde tütün, tütün mamulü ile emtia kaçakçılığının tespit ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Bozüyük ilçesinde işyerine yapılan operasyonda, 92 bin 40 adet makaron, 106 adet elektronik sigara likiti, 20,5 kilogram kaçak tütün ve 61 adet bandrolsüz puro tütünü ile 32 adet yasadışı yiyecek, içecek ele geçirildi.

İşyeri hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.