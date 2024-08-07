Bilecik'te kaybolan Muhlis Kara'yı bulma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Bilecik'te kaybolan Muhlis Kara'yı bulma çalışmaları devam ediyor

Bilecik'in merkeze bağlı Karağaç köyünde 20 gün önce kaybolan Muhlis Kara'yı bulma çalışmaları sürüyor. Jandarma, arama kurtarma ekipleri ve köylülerin desteğiyle yapılan aramalarda henüz izine rastlanmayan Kara'nın bulunması için çalışmalara devam edilecek.

07.08.2024 13:10
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Bilecik'in merkeze bağlı Karağaç köyünde 20 gün önce kaybolan Muhlis Kara'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Akrabalarının kayıp ihbarı verdiği, köy civarında dron ve arama kurtarma köpeklerinin desteğiyle aranan Kara'yı (64) bulmak için son olarak Jandarma Asayiş ile 5 kişilik Sualtı Arama ve Kurtarma timlerince köy yakınlarındaki Çavuşköy Göleti'nde arama yapıldı.

Henüz izine rastlanmayan kişinin bulunması için çalışmalara devam edileceği öğrenildi.

Olay

Koyunlarını otlatmak için 19 Temmuz Cuma günü evinden çıkan, hayvanları ağıla dönmesine rağmen kendisinden haber alınamayan Kara'yı bulmak için jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Kaybolduğu günden bu yana köy civarında aranan Kara'nın izine, tüm çalışmalara rağmen rastlanmamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te kaybolan Muhlis Kara'yı bulma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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