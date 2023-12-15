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Bilecik'te Kudüs Konulu Konferans

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Prof. Dr. Adem Apak tarafından 'Müslümanların Gözünde Kudüs' konulu konferans düzenlendi. Konferansa Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesi ev sahipliği yaptı. Konferansta, Prof. Dr. Apak, Müslümanların Kudüs'ün hakimiyetini yeniden sağlamaları halinde bölgenin huzur ve sükun bulacağını belirtti.

Bilecik\'te Kudüs Konulu Konferans
15.12.2023 - 20:35,
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Prof. Dr. Adem Apak tarafından "Müslümanların Gözünde Kudüs" konulu konferans verildi.

Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesinin organize ettiği etkinlik, Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansta, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman'ın açılış konuşmasının ardından konferans veren Prof. Dr. Apak, bölgenin en huzurlu dönemini Müslümanların hakimiyetinde geçirdiğini söyledi.

Prof. Dr. Apak, "Tarihe baktığımızda gerek Müslümanların gerekse diğer din mensuplarının bu coğrafyada huzur ve sükun içerisinde yaşadıkları dönem sadece Müslümanların hakim olduğu birlik ve bütün olduğu dönemdir. O nedenle Müslümanlar şu veya bu gerekçeyle aralarındaki çatışmaları ortadan kaldırarak tek bir vücut halinde hareket ederlerse Kudüs tekrar Müslümanların hakimiyetinde olacak ve tekrar huzur ve sükunun merkezi olacaktır." dedi.

Kahraman, konferansın ardından Apak'a hediye vererek teşekkür etti.

Konferansa, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, MHP İlçe Başkanı Mustafa Tekelioğlu, belediye encümenleri, daire amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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Pazaryeri, Konferans, Bilecik, Kudüs, Son Dakika

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