Bilecik'te Lisansüstü Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik'te Lisansüstü Eğitim Protokolü İmzalandı

Bilecik\'te Lisansüstü Eğitim Protokolü İmzalandı

Bilecik'te, Valilik ve BŞEÜ arasında lisansüstü eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

24.12.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te, Valilik ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) arasında "Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şefik Aygöl ile BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın Valilik makamında imzaladığı protokolle kentteki kamu kurumlarında çalışan ve lisans diplomasına sahip personelin kişisel, mesleki, akademik ve yönetsel niteliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Protokol kapsamında BŞEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsünce verilen yüksek lisans eğitimlerinde kamu çalışanları için ek kontenjan ayrılacak. Böylece kurum personelleri, akademik gelişimlerini destekleme fırsatı bulacak.

Ayrıca anlaşmayla hem kurumların kapasitesi artırılacak hem de çalışanların bireysel kariyer hedeflerine katkı sunulacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, bilecik, Güncel, Eğitim, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Lisansüstü Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:19 Bakan Yerlikaya: Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
15:49 ABD’de teknik bir arıza nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı ABD'de teknik bir arıza nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
22:36 Türkiye’nin Şam’da askeri üs kuracağı iddia edildi Türkiye'nin Şam'da askeri üs kuracağı iddia edildi
22:27 Fenerbahçe’den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz
22:12 Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti
21:45 Montella’dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi Montella'dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi
21:43 Almanya’dan Türkiye’ye skandal PKKYPG çağrısı: Operasyon DAEŞ’e alan açar Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
21:41 Ali Babacan’dan AK Parti’ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu’na cevap Ali Babacan'dan AK Parti'ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu'na cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 17:06:53. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Lisansüstü Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.