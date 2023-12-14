Bilecik\'te öğrencilere gıda eğitimi veriliyor

Bilecik'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda il ve ilçelerde "Bilinçli Nesiller İçin Gıda Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim veriliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitimlerde, gıda israfı, güvenilir gıda, gıda hijyeni, gıda zehirlenmeleri ve önleme yolları, gıdaların saklama koşulları, doğru ve dengeli beslenme, alışverişte ve okul kantinlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiği, kişisel temizlik, el yıkama şekli, tüketilen ürünlerin etiket bilgileri ve Alo 174 Gıda Hattı'nın önemi ve nasıl kullanılması gerektiğinin anlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının 2018-2023 Stratejik Planı'nda yer alan uluslararası standartları gözeterek, üretimden tüketime doğal kaynakların ve insan sağlığının korunması için gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan "okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirme" hedefi doğrultusunda, bu yıl il ve ilçe merkezlerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 1145 öğrenciye ulaşılarak gıda konularında farkındalık oluşturulduğu duyuruldu.